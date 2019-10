Drei Erwachsene und zwei Kinder bei Hausbrand verletzt

Bielefeld (dpa/lnw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Bielefelder Innenstadt sind fünf Menschen leicht verletzt worden - darunter zwei Kinder. Das Feuer war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Erdgeschosswohnung einer 80-Jährigen ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Zwei Kinder und drei Erwachsene seien mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa