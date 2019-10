Gewaltbereite nach Warnung nicht zu Kurden-Demo angereist

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hält ihr Vorgehen nach der friedlich verlaufenen Kurden-Demonstration am Samstag weiterhin für «absolut gerechtfertigt». Große Gruppen gewaltbereiter Teilnehmer seien nach den massiven Warnungen der Polizei von Freitag doch nicht nach Köln gekommen, wie der Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden gezeigt habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag der dpa. Am Abend vor der Demonstration mit rund 10 000 Teilnehmern, darunter vielen Kurden, hatte die Kölner Polizei vor Tausenden gewaltbereiten Menschen gewarnt, die bewusst provozieren wollten. Außerdem behielt sich die Behörde bis zur letzten Minute vor, die Demo noch kurzfristig zu verbieten.

Von dpa