Iserlohn - Die Wohnungstür vibrierte durch die lauten Basstöne, aber in der Wohnung reagierte niemand auf Klopfen und Rufen der Polizei: Als Beamte in Iserlohn zur Sicherheit die Tür aufbrachen, fanden sie niemanden - außer ein paar Katzen. Die Tiere hatten wohl am Samstagabend einen Laptop mit der Musik angemacht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Von dpa