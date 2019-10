OVG: Polizei darf Parole bei Neonazi-Demo nicht verbieten

Dortmund/Münster (dpa/lnw) - Die Polizei in Dortmund darf die Parole «Nie, nie, nie wieder Israel» auf einer Demo von Rechtsextremen nicht verbieten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Montag in einem Eilverfahren entschieden. Der Straftatbestand der Volksverhetzung sei durch die Parole nicht erfüllt, erklärten die Richter. Zudem sei keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung gegeben. Für den Montagabend hatten Rechtsextreme einen Aufmarsch in der Dortmunder Nordstadt geplant.

Von dpa