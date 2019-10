Hunderte Traktoren auf dem Weg zu Bauern-Demo

Auch zahlreiche örtliche Polizei-Stationen berichteten von Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Konvois, etwa die Polizei in Duisburg, die von 140 Traktoren sprach. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis erwartete am Morgen «erhebliche» Verkehrsbeeinträchtigungen in Hennef. Andere Verkehrsteilnehmer sollten die Innenstadt meiden, so die Beamten. Im Märkischen Kreis begleitete die Polizei in der Nacht mehr als 230 Traktoren, die auf dem Weg nach Bonn waren, berichteten die Beamten am Morgen. Das sei störungsfrei verlaufen.

Tausende Bauern wollen am Dienstag in Bonn und anderen Orten gegen die Agrarpläne der Regierung demonstrieren. Bei der Hauptkundgebung in Bonn um 11.00 Uhr werden 8000 bis 10 000 Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Autobahnen durften sie bei der Anreise nicht nutzen.

Die Landwirte fordern Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) dazu auf, mit ihnen über aktuelle Agrar- und Klimapläne zu diskutieren. Die aktuelle Politik gefährde Familienbetriebe, warnten die Bauern. Außerdem führe «Bauernbashing», also etwa herablassende Äußerungen über Landwirte, in vielen Bereichen zu Ärger in der Berufsgruppe. Die Bonner Polizei erwartet in der Innenstadt erhebliche Verkehrsbehinderungen.