Geldautomat in Frechen gesprengt: «Bild der Verwüstung»

Die Beamten entdeckten rund 45 Minuten nach dem Alarm an einer Anschlussstelle der Autobahn 4 das mutmaßliche Fluchtauto. In dem Audi, dessen Türen geöffnet waren, befanden sich demnach Tatwerkzeuge. Das Auto wurde sichergestellt, die Suche nach den Tätern dauerte an. Ersten Ermittlungen zufolge trugen sie Overalls und Masken mit Augenschlitzen.