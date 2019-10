Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Nach der Festnahme von sechs Männern in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei ein Düsseldorfer Großbordell durchsucht. Dabei seien drei Luftdruckwaffen sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstag. Der «Express» hatte zuvor über die Durchsuchung berichtet.

Von dpa