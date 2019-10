Trio überfällt Paketboten in Mülheim

Mülheim (dpa/lnw) - Drei Unbekannte haben in Mülheim an der Ruhr einen Paketboten beraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die drei Männer am Montag in einem Lieferwagen ohne Kennzeichen angefahren gekommen, hatten den Auslieferungsfahrer angesprochen und ihn dann attackiert. Sie hätten etliche Pakete geraubt und seien dann davongefahren sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um das Trio zu schnappen.

Von dpa