E-Bikes und Greta-Effekt verstärken Radtourismus-Boom

Am gesamten Tourismus in Deutschland habe der Radtourismus inzwischen einen Anteil von rund 10 Prozent. 5,5 Millionen Menschen bundesweit unternahmen 2018 eine Reise per Fahrrad, wie Hofmann sagte. Lust an Bewegung, Interesse an der Natur und am Erkunden einer Region seien die Hauptantreiber. Die Verbände sehen noch viel «Luft nach oben.»