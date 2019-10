Herbstlich warmes Wetter im Münsterland

Offenbach/ Münsterland -

Nebel am Morgen, doch im Laufe des Tages kommt im Münsterland die Sonne raus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch mit Höchsttemperaturen von 16 bis 19 Grad bei schwachem Wind aus Osten bis Südosten. In der Nacht soll es teilweise nebelig werden - Tiefsttemperatur 12 bis 10 Grad. Das Wetter in ganz Nordrhein-Westfalen wird in den nächsten Tagen herbstlich warm.