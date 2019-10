Schalke wohl auch im Derby ohne McKennie

Laut Innenverteidiger Benjamin Stambouli hat das Team die unnötige Niederlage in Hoffenheim analysiert und die richtigen Lehren daraus gezogen. Demnach habe Coach David Wagner «fehlenden Killerinstinkt» ausgemacht. «Gegen Dortmund brauchen wir 1904 Prozent Killerinstinkt», sagte Stambouli an Anlehnung an das Gründungsdatum seines Clubs.