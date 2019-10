Männer mit Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus

Langenfeld (dpa/lnw) - Weil sie mit täuschend echt aussehenden Softair-Gewehren im Wald posierten, haben drei junge Männer in Langenfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei Mettmann am Mittwoch mitteilte, habe ein Jogger am Dienstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil drei Männer mit Sturmgewehren und in Tarnanzügen durch den Wald gelaufen seien. In der Nähe des Golfplatzes habe die Polizei die 18 und 19 Jahre alten Männer gefunden und vorläufig festgenommen. Die drei gaben an, im Wald Fotos mit den Waffen gemacht zu haben.

Von dpa