Zum Eintauchen: Festival von Planetarium und Schauspielhaus

Bochum (dpa/lnw) - In einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit richten das Planetarium und das Schauspielhaus in Bochum ein Festival mit Medienkunst zum Eintauchen aus. Vom 21. bis 24. November sind an beiden Standorten in der Ruhrgebietsstadt zahlreiche sogenannte immersive Kunstwerke zu sehen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Mittels technologischer und gestalterischer Verfahren erschaffen solche Werke künstliche Welten, die der Betrachter virtuell betreten und erleben kann. Dazu zählen atmosphärisch-dichte 360°-Videos, Surround-Konzerte oder eine riesige begehbare Installation, die man nicht nur hören und sehen, sondern auch fühlen, riechen und schmecken könne.

Von dpa