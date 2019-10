Wetter in Nordrhein-Westfalen wird mild und trocken

Am Freitag geht es ähnlich weiter. Vormittags sei es weiter grau, im Tagesverlauf könne es auflockern. Die 20-Grad-Marke erreichen die Temperaturen aber wohl nicht. Der Samstag sei freundlicher und bringe mehr Sonne mit sich. Am Sonntag deute sich eine Kaltfront an, so der DWD-Sprecher. Es sei noch dichter bewölkt, regnerisch und mit elf bis 15 Grad auch ein wenig kälter.