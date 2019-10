Busfahrer fährt an brennendem Auto vorbei: Polizei ermittelt

Mettmann (dpa/lnw) - Die Polizei in Mettmann ermittelt gegen einen Busfahrer, der an einem brennenden Auto einfach vorbeigefahren sein soll. Es müsse zunächst geklärt werden, wer den Bus an dem Unfallwagen vorbeisteuerte, anstatt anzuhalten und zu helfen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Wir sind der Meinung, dass so etwas nicht geht.» Ermittelt werde wegen unterlassener Hilfeleistung.

Von dpa