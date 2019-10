Cyber-Sex mit jungen Mädchen: Bonner Lehrer muss in Haft

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat am Donnerstag einen 43-jährigen Lehrer einer Bonner Schule wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Damit ging das Gericht über den Antrag der Staatsanwältin hinaus, die eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert hatte. «Es muss sich rumsprechen, dass es für Delikte, die so massiv sind, keine Freiheitsstrafe mit Bewährung mehr gibt», hieß es in der Urteilsbegründung: «Wir meinen, das ist das richtige Signal.»