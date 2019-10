Fortuna Düsseldorf peilt in Paderborn nächsten Sieg an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf will sich mit dem zweiten Triumph in Serie von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga absetzen. «Natürlich gibt ein Sieg mehr Selbstvertrauen und hat die Stimmung etwas lockerer werden lassen», sagte Fortuna-Coach Friedhelm vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Paderborn. Am vergangenen Wochenende hatten die Düsseldorfer gegen Mainz (1:0) eine Durststrecke von sechs Partien ohne Sieg beendet.