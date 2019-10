Statistik: Jeder Zweite pendelt in NRW zur Arbeit

Bemerkenswert: Nur etwa jeder vierte Kölner Erwerbstätige hat einen Job außerhalb der Stadtgrenzen - die sogenannte Auspendlerquote liegt in der Domstadt bei sehr niedrigen 27,9 Prozent. Nur Münster hat mit 26 Prozent einen noch niedrigeren Wert in NRW. Anders rum hat Merzenich - zwischen Düren und Köln gelegen - die höchste «Auspendlerquote» in dem Bundesland: 85,2 Prozent. Heißt: Wer in Merzenich wohnt, fährt in den allermeisten Fällen zum Brötchenverdienen woanders hin.