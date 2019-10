Rentner deponiert Goldbarren: Hunderttausend Euro ergaunert

Köln (dpa/lnw) - Mit der Aufforderung, sein Geld in Goldbarren einzutauschen, haben Betrüger Ersparnisse von einem Rentner im unteren sechsstelligen Bereich ergaunert. Ein Unbekannter hatte sich bereits am 9. Oktober dem 80-jährigen Kölner gegenüber am Telefon als Polizeikommissar ausgegeben und behauptet, gegen Einbrecher zu ermitteln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im weiteren Verlauf hatte er ihn demnach aufgefordert, Geld in Goldbarren umzutauschen und außerhalb seines Hauses zu deponieren, was der Rentner aus dem Stadtteil Lindenthal auch tat.

Von dpa