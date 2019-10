Raserei und wilde Überholmanöver: Führerschein beschlagnahmt

Todendorf (dpa/lno) - Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Ratingen in Nordrhein-Westfalen hat durch seine rabiate Fahrweise auf der Autobahn 1 am Kreuz Bargteheide zwei Unfälle mit einem Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Bei einem Überholvorgang katapultierte er mit seinem Wagen ein neben ihm fahrendes Auto aus Hamburg gegen die Leitplanke, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei wurde dessen 47 Jahre alter Fahrer am Mittwoch leicht verletzt.

Von dpa