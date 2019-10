«Miss 50plus» wird gekürt

Harsewinkel (dpa) - Um den Titel der «Miss 50plus» treten am heutigen Freitag im nordrhein-westfälischen Harsewinkel 20 Frauen an. Zum achten Mal suchen die Programmzeitschrift «rtv» und die Miss Germany Corporation die - so wörtlich - «bezauberndste Frau über 50». Das teilten die Ausrichter mit. Die Teilnehmerinnen sind demnach zwischen 50 und 69 Jahren alt. Durch die Show führen RTL-Moderatorin Frauke Ludowig («Exclusiv - Das Starmagazin») und die ehemalige «Miss Germany» Ines Klemmer. Mehr als 500 Frauen hatten sich für den Wettbewerb beworben. Für musikalische Unterhaltung sorgt der italienische Sänger Giovanni Zarrella.

Von dpa