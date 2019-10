Von der Zeche zur Gartenschau: Kamp-Lintfort im Eiltempo

Kamp-Lintfort will mit der Schau auf dem früheren Zechenareal einen Impuls setzen für die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers samt Parkanlage und neuem Bahnanschluss. Nach dem Start der Landesgartenschau am 17. April erwartet die Stadt am Niederrhein bis zum 11. Oktober rund 560 000 Besucher.