Erst Sonne, dann Bodenfrost in NRW

Essen (dpa/lnw) - Ein sonniger Samstag steht Nordrhein-Westfalen bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lockert das Wetter schon im Verlauf des Freitags auf. Am Samstag wird es dann ganztägig sonnig mit bis zu 20 Grad. Dazu kommen zeitweise starke Windböen. Am Sonntag wird es dann regnerisch und deutlich kühler in NRW, mit maximal 14 Grad. In der Nacht zum Montag bringt eine Kaltfront vereinzelt sogar Bodenfrost bei Tiefsttemperaturen von einem Grad. Die kommende Woche startet dann deutlich kühler.

Von dpa