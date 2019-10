Maschinenbauer Gea mit mehr Aufträgen

Düsseldorf (dpa) - Der zuletzt schwächelnde Maschinenbauer Gea zeigt sich für das Gesamtjahr wieder etwas optimistischer. Dank steigender Auftragseingänge sowie einer positiven Umsatzentwicklung im dritten Quartal hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. So erwartet Gea für 2019 nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 4,83 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte das Management einen moderaten Rückgang in Aussicht gestellt. Die Ergebnisprognose wurde bekräftigt.

Von dpa