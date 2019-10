14-Jähriger fährt mit Begleiterin in Nachbarstadt

Paderborn (dpa/lnw) - Einen erst 14 Jahre alten Jugendlichen hat die Polizei in Paderborn am Steuer eines Autos bei einer Spritztour in Ostwestfalen erwischt. Der Teenager war mit einer zwei Jahre älteren Begleiterin von Delbrück in die Nachbarstadt Paderborn gefahren. Er flog wegen eines defekten Rücklichtes auf. Einer Streife kam in den frühen Morgenstunden am Freitag laut Mitteilung der Polizei zudem komisch vor, dass der Wagen sehr langsam unterwegs war.

Von dpa