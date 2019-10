BVB hofft auf Comeback von Reus

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft vor dem Revierderby beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf ein Comeback von Marco Reus. «Ich kann nicht definitiv sagen, dass er spielen kann. Aber die Chancen sind da. Wir wissen, er ist sehr wichtig für die Mannschaft», sagte Trainer Lucien Favre am Freitag. Nationalspieler Reus hatte beim 0:2 bei Inter Mailand am Mittwoch aufgrund eines grippalen Infekts gefehlt. Erneut ausfallen werden Torjäger Paco Alcácer und Abwehrspieler Marcel Schmelzer.

Von dpa