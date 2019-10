Viktoria Köln und Magdeburg trennen sich 1:1

Köln (dpa/lnw) - Viktoria Köln hat in der 3. Fußball-Liga den dritten Heimsieg der Saison verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pawel Dotschew kam am Freitagabend im Sportpark Höhenberg nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Magdeburg hinaus. Simon Handle brachte die Rheinländer vor 2789 Zuschauern in der 9. Spielminute in Führung, Sören Bertram (20.) erzielte für die in der zweiten Hälfte überlegenen Magdeburger den Ausgleich.

Von dpa