Motorradfahrer bei Unfall auf A1 schwer verletzt

Weilerswist (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Weilerswist ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Durch einen Zusammenprall mit einem Auto sei das Motorrad am Samstag auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Verletzte in Lebensgefahr schwebte, war zunächst unklar. Die Autobahn war in beiden Richtungen nach dem Unfall zunächst nur einspurig befahrbar.

Von dpa