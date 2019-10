Polizei leitet vor und nach Revierderby Strafverfahren ein

Gelsenkirchen (dpa) - Die Polizei hat ihm Rahmen des Revierderbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (0:0) am Samstag in der Fußball-Bundesliga mehrere Strafverfahren eingeleitet. «Zwei Personen wurden für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen», teilte die Polizei Gelsenkirchen nach Spielende mit. Vor der Partie sei in sechs Fällen Pyrotechnik gezündet, in drei weiteren seien Betäubungsmittel sichergestellt worden. «Zudem mussten eine sexuelle Belästigung und eine Körperverletzung verfolgt werden», hieß es weiter.

Von dpa