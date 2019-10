Zusammenstoß mit Fuchs: Drei Schwerverletzte bei Autounfall

Arnsberg(dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall vermutlich nach einem Zusammenstoß mit einem Fuchs sind drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 23-jähriger Mann am späten Freitagabend mit seinem Pkw und zwei Insassen auf der Bundesautobahn 46 in Richtung Hagen unterwegs, als der Wagen mit einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Fuchs kollidierte.

Von dpa