Spielemesse in Essen endet mit mehr als 200 000 Besuchern

Essen (dpa) - Die internationale Spielemesse «Spiel» ist in Essen mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Rund 209 000 Menschen besuchten in den vergangenen Tagen die Messe für nicht-elektronische Spiele, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Im Vorjahr hatte man 190 000 Besucher gezählt.