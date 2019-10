Verein Athleten Deutschland zu Olympia-Plänen: «Tolle Idee»

Düsseldorf (dpa) - Der Verein Athleten Deutschland begrüßt die Initiativen an Rhein und Ruhr sowie in Berlin für eine Bewerbung um Olympische Spiele. «Es ist tolle Idee, aber es gibt keine Positionierung von uns, wo Spiele stattfinden sollen», sagte Johannes Herber, Geschäftsführer der unabhängigen Athletenvertretung, am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Vereins in Düsseldorf.

Von dpa