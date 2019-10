Köln (dpa/lnw) - Wegen eines Motorradunfalls ist am Montagmorgen die Autobahn 3 in Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und dem Dreieck Heumar gesperrt worden. Der Verkehr werde wegen der Bergungsarbeiten ab Königsforst umgeleitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Laut Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW gab es am Morgen Verzögerungen von über einer Stunde.

Von dpa