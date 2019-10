17-Jähriger rammt Fahrzeug mit gestohlenem Auto

Netphen (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger hat im Kreis Siegen-Wittgenstein ein Auto gestohlen und damit einen Unfall verursacht. Der Junge habe wohl mit weiteren Jugendlichen eine Spritztour unternehmen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Mit dem gestohlenen Auto rammte der 17-Jährige am frühen Sonntagmorgen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Wagen wurde schließlich in Netphen gefunden, die Ermittlungen gegen den Jugendlichen dauern an.

Von dpa