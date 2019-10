Nationaltorwart Neuer erhält den NRW-Verdienstorden

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer erhält am kommenden Mittwoch (12.30 Uhr) von Ministerpräsident Armin Laschet den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 33 Jahre alte gebürtige Gelsenkirchener werde für «sein vorbildliches soziales Engagement» ausgezeichnet, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Montag mit. Ursprünglich sollte der frühere Schalker und jetzige Bayern-Keeper bereits am 14. April 2019 geehrt werden, doch musste der Termin kurzfristig abgesagt werden, weil sich Neuer im Bundesligaspiel der Münchner gegen Fortuna Düsseldorf verletzt hatte.

Von dpa