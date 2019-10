Festnahme in Gronau nach versuchtem Mord in Holland

Gronau (dpa/lnw) - Dreieinhalb Jahre nach einem versuchten Mord an zwei Männern in den Niederlanden hat die Polizei im westlichen Münsterland einen Tatverdächtigen festgenommen. Spezialkräfte der Polizei hätten am Montagmorgen in Gronau das Haus des 25-Jährigen gestürmt und den Niederländer widerstandslos festgenommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm mit. Wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Anstiftung zum Totschlag lag den Behörden ein Auslieferungsgesuch der holländischen Ermittler vor.