Schindzielorz vor Bayern-Pokalhit: Existenzkampf

«Wir haben zuletzt alles vermissen lassen, um unsere Situation zu verbessern. Wir haben den Spielern ganz klar gesagt, was wir jetzt von ihnen erwarten und Forderungen aufgestellt», sagte Schindzielorz . Es sei um Organisation, inhaltliche Aspekte, um Mentalität, Zweikampfverhalten, aber auch taktische Dinge gegangen.

Schindzielorz und Reis erwarten gegen die Münchner einen völlig anderen Auftritt als zuletzt, auch wenn man nicht mit dem Weiterkommen rechnet und der Überlebenskampf in der Liga Vorrang hat. «Ich erwarte die Bayern mit voller Kapelle», sagte VfL-Trainer Reis, der sich die Vorfreude am Auftritt gegen «eines der Top-Teams in Europa» nicht nehmen lassen will. «Klar ist es ein typisches Spiel David gegen Goliath», betonte Reis. «Man darf keine Angst haben und muss mutig in jeden Zweikampf gehen, um ihn zu gewinnen. Wir wollen die Bayern so lange wie möglich ärgern.»