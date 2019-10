Illegales Autorennen: 18-jährige Fahrer unter Verdacht

Marl (dpa/lnw) - Mit zeitweise mehr als 100 Stundenkilometern sollen sich zwei 18-jährige Führerschein-Neulinge in Marl ein Autorennen geliefert haben. Bei ihrer Fahrt am Sonntagabend überholten sie ausgerechnet einen Polizeibeamten, der sich auf dem Weg zum Dienst befand. Dieser nahm die Verfolgung auf. Bei ihrer Fahrt sollen die beiden mehrfach Vorfahrts- und Abstandsregeln missachtet und entgegenkommende Autos zum Bremsen gezwungen haben, wie die Kreispolizei Recklinghausen am Montag berichtete.

Von dpa