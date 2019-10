Mann aus brennender Wohnung gerettet

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 57-Jährige wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Ein Nachbar hatte am Montagabend den Notruf gewählt, als er den Rauch bemerkte. Weil auf seine Rufe niemand reagierte, ging der Nachbar davon aus, dass niemand in der Wohnung sei. Als die Einsatzkräfte die Tür im Obergeschoss öffneten, stolperte ihnen der Mann entgegen. Zuvor hatte er geschlafen und das vom Sofa ausgehende Feuer nicht bemerkt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache waren nach Polizeiangaben zunächst nicht bekannt.

Von dpa