Mehr Verkehr und schlechte Sichtverhältnisse

Kälte, Regen und rutschiges Herbstlaub. Der November ist nicht gerade der beste Freund des Fahrradfahrers. Viele Münsteraner steigen deshalb vom Fahrrad aufs Auto um. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Dienstag bekannt gab, ist der November zusammen mit dem Oktober und dem Mai der verkehrsreichste Monat im Jahr. Aber nicht nur das Wetter sorgt für mehr Verkehr auf den Straßen.

Zusätzlich, so Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin von Straßen NRW, "hat im November kaum noch jemand Urlaub - alle fahren zur Arbeit". Besonders die Tageszeiten, in denen die Pendler zur Arbeit und wieder zurück fahren, sind daher besonders betroffen. Außerhalb der Pendlerzeiten, also in der Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr, ist der Verkehr in Nordrhein-Westfalen aber unauffällig.

Mehr Staus im Herbst

Der erhöhte Verkehr macht sich auch durch Staus bemerkbar. Während es an normalen Tagen 200 bis 250 Kilometer Stau auf den Autobahnen Nordrhein-Westfalens gibt, registrierte die Verkehrszentrale am vergangenen Montag 647 Kilometer. Neben der Anzahl der Autos begünstigt das Verhalten der Autofahrer die Staubildung. An die für die Jahreszeit typischen Bedingungen, wie Nebel, Nässe und Laub müssen sich die Verkehrsteilnehmer erst einmal gewöhnen. „Sie reagieren mit verhaltenem und unsicherem Fahren, zum Beispiel durch frühes oder abruptes Abbremsen“, so Straßen NRW.

So machen Sie Ihr Rad fit für den Winter 1/9 Auch wenn eine spezielle „Winterbereifung“ für Radfahrer nicht vorgeschrieben ist. Eine Investition kann sich hier durchaus lohnen, hat man mit schmalen und abgefahrenen Reifen bei Glätte sonst keine Chance. Die Gummimischung der Winterreifen wurde von den Herstellern mit Partikeln aus Siliziumkarbid besetzt, was die Lauffläche rauer macht. Maximalen Grip auf Schnee und Eis bieten Spike-Reifen. Foto: Pressedienst Fahrrad

Wem extra Winterreifen oder Spikes für das Fahrrad zu teuer oder schlichtweg zu aufwendig sind, kann sich alternativ eines simplen Tricks bedienen. „Lassen sie ein wenig Luft ab“, rät David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad. Foto: Pressedienst Fahrrad

Das A und O im Winter: eine vernünftige Beleuchtung. Doch ein bloßer „Tut’s und gut ist“-Check reicht nicht aus. Denn wer noch mit einem klassischen Seitenläufer-Dynamo unterwegs ist, sollte für den Winter lieber auf einen zuverlässigeren Naben-Dynamo umrüsten. Denn der ist weniger anfällig für Schnee und Eis, rät zumindest der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Foto: Pressedienst Fahrrad

Wer sich mit dem Rad auf Schnee und Eis eher unsicher fühlt, sollte den Sattel im Winter um ein bis zwei Zentimeter absenken. So wird das Sicherheitsgefühl gestärkt, denn im Notfall kommt man mit seinen Füßen schneller auf den Boden und kann so Fahrfehler korrigieren. Foto: Pressedienst Fahrrad

Eigentlich in jeder Jahreszeit wichtig: funktionierende Bremsen. Gerade Vielfahrer sollten ihre Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls für den Winter erneuern. Noch ein Tipp: Auf rutschigem Untergrund am besten nicht mit der zugstarken Vorderradbremse bremsen. Foto: Pressedienst Fahhrad

Selbst wenn die Beläge auf dem neuesten Stand sind, kann es sein, dass der Griff zur Bremse keine große Wirkung zeigt. Dann sind oft die Felgenränder stark verschmutzt und sollten gesäubert werden. Danach haben auch die Bremsbeläge wieder richtig Griff. Foto: Pressedienst Fahrrad

Nässe und Streusalz setzen der Fahrradkette im Winter zu. Wenn sie schon quietscht und angerostet ist, hilft oft nur noch sogenanntes Kriechöl, um die Oberflächenkorrosion wieder zu lösen. Festere Schmiermittel mit Teflon haben zwar eine bessere Schmierfähigkeit, ziehen allerdings Dreck nahezu magisch an. Die Alternative für Radler: Riemenantriebe. Hier sind die Räder statt mit einer Kette aus Metall mit einem Zahnriemen aus einem Kunststoff ausgestattet. Foto: Pressedienst Fahrrad

Wer ein Pedelec hat, sollte sich im Winter um seinen Akku kümmern. Denn die in der Regel verbauten Lithium-Ionen-Batterien sind frostempfindlich, erklärt die Stiftung Warentest. Touren bei strengem Frost machen den Stromspeichern aber in der Regel nichts aus, da der Fahrstrom unterwegs für warme Akkuzellen sorgt. Schutzhüllen aus Neopren verhindern, dass der Akku bei Fahrpausen auskühlt. An kalten Tagen ist es allerdings besser, den Akku nach der Fahrt aus dem Rad zu nehmen. Foto: Pressedienst Fahrrad

Ganz grundsätzlich gibt es bei der Vorbereitung seines Rades für den Winter einiges zu beachten. Allen voran sollte der Boden auf dem man schraubt, sauber sein. Abhilfe schaffen spezielle Montageständer, die nach dem Gebrauch wieder platzsparend zusammengeklappt werden können. Zudem sollte man beim Werkzeug nicht sparen. Billige Tools erfreuen sich nicht nur einer extrem kurzen Lebensdauer, sondern können Rad und Teile sogar ernsthaft beschädigen. Und im Zweifel wendet man sich am besten immer noch an den Profi. Foto: Pressedienst Fahrrad

Auch innerhalb Münsters ist ein Anstieg des Autoverkehrs deutlich zu spüren. In der Woche nach den Herbstferien sei die Anzahl der Autos im Stadtgebiet am höchsten. Diejenigen, die im Frühjahr noch mit dem Fahrrad fahren, kämen im November mit dem Auto zur Arbeit, so Michael Milde, Abteilungsleiter der Straßenplanung der Stadt Münster. Am Neutor werden so im November fast 40 Prozent mehr Autos gezählt als im Mai. Während der Stoßzeiten staut es sich in Münster vor allem an der Warendorfer, der Weseler und der Hammer Straße. Außerdem sollte - wenn möglich - der Ludgerikreisel gemieden werden.

Weniger Baustellen am Jahresende

Viele Autofahrer sind des Weiteren der Meinung, es gebe zum Ende des Jahres mehr Baustellen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Die Zahl der Baustellen gehe angesichts der "unbeständigen und für den Straßenbau ungünstigen Witterungsbedingungen" zurück, erklärt Sauerwein-Braksiek. Auch in Münster lässt sich dieser Trend beobachten: Von den momentan 15 Baustellen im Stadtgebiet sollen im Laufe des Novembers zehn abgeschlossen sein.

Zusätzlich zum Monatswechsel kommen in dieser Woche auch noch die Feiertage Allerheiligen am Freitag (unter anderem in NRW und Reinland-Pfalz) und der Reformationstag am Donnerstag (unter anderem in Niedersachsen, Bremen und Hamburg) als zusätzliche Belastung für die Straßen hinzu. Trotzdem geht der ADAC momentan nicht von Dauerstaus am verlängerten Wochenende aus. Jedoch könne der erwartete Wetterumschwung mit überfrierender Nässe oder plötzlichem Nebel zu Problemen auf den Straßen führen.