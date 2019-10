Finanzgerichte läuten papierlose Zukunft der NRW-Justiz ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Finanzgerichte in Nordrhein-Westfalen arbeiten seit dieser Woche als erster Gerichtszweig bei neuen Verfahren papierlos. Seit Montag würden an den drei NRW-Finanzgerichten in Düsseldorf, Köln und Münster für neu eingehende Verfahren keine Papierakten mehr angelegt, teilten die Gerichte am Dienstag mit. Die Gerichtsakten würden nun ausschließlich elektronisch geführt.

Von dpa