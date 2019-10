Ex-Gladbach-Coach: Titel für Borussia nicht ausgeschlossen

Mönchengladbach (dpa) - Ex-Coach Bernd Krauss traut seinem früheren Club Borussia Mönchengladbach in dieser Saison einen Titel zu. «Aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit und der Ruhe, die im Verein herrscht, würde ich das nicht ausschließen», sagte Krauss im Interview der Funke Mediengruppe (Mittwoch). «Sollte am Ende keine andere Mannschaft deutscher Meister werden wollen, wehrt sich in Gladbach sicher niemand, den Titel zu holen», sagte Krauss, der 1995 mit der Borussia DFB-Pokalsieger geworden war. Dies war der bislang letzte Titel der Gladbacher.

Von dpa