SC Paderborn mit Personalsorgen nach Hoffenheim

Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag ist die Stimmung in Paderborn gut. Daran konnte auch die knappe Pokal-Niederlage in Leverkusen am Dienstag nichts ändern. Allerdings weiß Baumgart , dass in Sinsheim eine schwere Aufgabe auf sein Team wartet. «Es wird die gleiche Wucht und Schnelligkeit auf uns zukommen wie in Leverkusen», sagte der SCP-Coach. «Hoffenheim hat jetzt vier Spiele in Serie gewonnen. Sie haben eine spielstarke Truppe, die uns vor Probleme stellen wird.»