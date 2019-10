Krefeld Pinguine verkaufen CL-Anteile an Augsburg

Krefeld (dpa) - Die finanziell angeschlagenen Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben ihre Anteile an der Champions League an die Augsburger Panther verkauft. Das teilte der Tabellen-Vorletzte der DEL am Mittwoch mit. Als Gründungsmitglied der Champions League waren die Pinguine wie 25 weitere Clubs, der Weltverband und nationale Ligen an der Gesellschaft des Europapokals beteiligt. Zum Anteilswert machten weder die Krefelder noch die Champions-League-Gesellschaft Angaben. Laut der Pinguine helfe der Geldbetrag in der aktuellen Situation aber in jedem Fall weiter.

Von dpa