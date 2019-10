30-Jähriger nach Stichen auf Bekannten in Untersuchungshaft

Fröndenberg (dpa/lnw) - Weil er in Fröndenberg mehrmals auf einen Bekannten eingestochen haben soll, ist ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Nach neuen Erkenntnissen stufen die Ermittler einen Vorfall von Mitte Oktober in der Stadt im Kreis Unna als versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ein, wie die Dortmunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Zuvor gingen sie lediglich von gefährlicher Körperverletzung aus.

Von dpa