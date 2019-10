Verdacht des Kindesmissbrauchs: Festnahme auch im Taunus

Bergisch Gladbach (dpa) - In Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach ist auch im Raum Wiesbaden ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Er war am vergangenen Freitag in Niedernhausen festgenommen worden, wenige Tage nach der Festnahme eines Mannes in Bergisch Gladbach. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa