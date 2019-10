Wiesbaden/Bergisch Gladbach (dpa/lhe) - In Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen ist im Raum Wiesbaden ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Er sei am vergangenen Freitag in Niedernhausen festgenommen worden, wenige Tage nach der Festnahme eines Mannes in Bergisch Gladbach.

Der 42-Jährige aus NRW sitzt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Der Deutsche stehe im Verdacht, in seiner Wohnung Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Kamp Lintfort festgenommen und befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

In der Wohnung des 42-Jährigen fanden die Ermittler am Dienstag vergangener Woche mehrere Terabyte Material. «Das ist eine Riesen-Datenmenge - Tausende Bilder und Videos», sagte der Sprecher der Polizei Bergisch Gladbach. Der Verdächtige sei offenbar in einem Netzwerk tätig gewesen. Zuvor hatten der «Kölner Stadt-Anzeiger» und die «Kölnische Rundschau» berichtet.

Inzwischen sind die Ermittlungen der Kölner Polizei übertragen worden. Sie wollte am Nachmittag bei einer Pressekonferenz über Details berichten.