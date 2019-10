Haft: Vater wollte Baby mit Feuchttüchern ersticken

Essen (dpa/lnw) - Ein 21 Jahre alter Vater soll in Essen versucht haben, seinen drei Monate alten Sohn mit Feuchttüchern zu ersticken. «Wir gehen nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das Kind geschrien hat und der Vater endlich seine Ruhe haben wollte», sagte die ermittelnde Staatsanwältin Elke Hinterberg am Donnerstag. Das Kind befinde sich nach dem Vorfall von Freitag in stationärer Behandlung. Die «WAZ» hatte zuvor berichtet. Der Vater sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältin wirft ihm versuchten Totschlag und Kindesmisshandlung vor.

Von dpa