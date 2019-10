Feuer nach Geldautomatensprengung in Selm

Selm (dpa/lnw) - Nach einer Sprengung ist ein Geldautomat in Selm im Münsterland in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer am frühen Donnerstagmorgen in dem Automatenraum einer Bank bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Anwohner bereits in der Nacht einen verdächtigen Knall gehört - ohne dies einordnen zu können. Außerdem soll ein Motorrad oder Roller vom Tatort weggefahren sein. Die unbekannten Täter hatten den Automaten zuvor aufgesprengt und Bargeld erbeutet, wie die Polizei weiter berichtete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Automat sei weitgehend zerstört, auch am Gebäude gebe es leichte Schäden.

Von dpa