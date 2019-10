Einbrecher klauen fünf paar Schuhe und lassen Handys liegen

Herdecke (dpa/lnw) - Einbrecher haben in Herdecke bei Witten fünf Paar Schuhe mitgehenlassen - und restliche Wertsachen in der Wohnung zurückgelassen. Nur einen kleinen Bargeldbetrag hatten die Täter außerdem gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag über die Tat von Mittwochabend mitteilte. Handys, die in der Wohnung herumlagen, seien dagegen unberührt geblieben. Offenbar habe es sich um «Einbrecher mit Schuhfetisch» gehandelt, mutmaßte die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Täter hatten die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber ausgenutzt, die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnung durchsucht.

Von dpa